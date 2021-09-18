Gençlik ve Spor Bakanlığı bir süre önce İŞKUR üzerinden 4 bin 346 personel alımı yapacağını duyurmuştu. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların ardından kura çekimi işlemleri 15 Eylül'de sona erdi. Peki, GSB kura sonuçları nasıl öğrenilir?

GSB kura sonuçları | GSB personel alımı kura sonuçları sorgula

GSB personel alımı kura çekimi sonuçları açıklandı. Başvuru yapanlar ise sonuçlara nereden nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Sonuçlara GSB web sitesi üzerinden ulaşmanız mümkün.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN) LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) LİSTELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (KADIN) LİSTELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edeceklerdir.

Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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