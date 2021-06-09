GS TV'ye çıkmanın bedeli 500 bin TL
Galatasaray'da yönetim, başkanlık seçimlerine günler kalan sürpriz bir karar aldı. Adayların kampanyalarını GS TV ve Galatasaray YouTube kanalında yapmak istemeleri halinde kulübe 500 bin TL bağış yapmaları gerekecek.
Galatasaray, başkan adaylarının kulübe 500 bin TL bağış yapmaları halinde GS TV ve Galatasaray YouYube kanalında program yapabileceklerini açıkladı.
Bağış yapmayan GS TV'ye çıkamayacak
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı gereği, Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yarışacak başkan adayları, kulübümüze 500 bin TL bağışta bulunmaları karşılığında Galatasaray Televizyonu'nda ve YouTube üzerinden adaylıklarıyla ilgili program yapabileceklerdir. Başkan adaylarına saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.