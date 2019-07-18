Grup Mecaz’dan unutulmaz gece

Çiğli Belediyesi, düzenlediği “Yaz Konserleri” ile ilçede yaşayan vatandaşlara müzik ziyafeti vermeye devam ediyor.

Grup Mecaz’ın Egekent tören alanında sahne aldığı konser, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla coşkulu bir etkinliğe dönüştü. Vatandaşlar, konserde sahne alan Grup Mecaz’ın seslendirdiği birbirinden hareketli şarkı ve türkülerle müziğin keyfini doyasıya yaşadı.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin de katıldığı konserde konuşma yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, heyecan, azim ve kararlılıkla çalışarak Çiğlililere hizmet ettikleri 100 günü geride bıraktıklarını ifade etti. Başkan Gümrükçü, “İdeallerimizdeki Çiğli’yi oluşturma yolunda attığımız adımlarla değişim sürecini hissedilebilir kıldığımızı düşünüyoruz. Halkımızla birlikte ilçemizin geleceğine yön veriyoruz” dedi.

“İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak”

Kültür Müdürlüğü öncülüğünde başlattıkları yaz konserleri etkinliklerinin ilerleyen süreçte yaz sinemalarını da kapsayarak devam edeceğini belirten Başkan Gümrükçü, “Meslek geliştirme kurslarımız yakında başlıyor. Eğitim destek, spor ve kadınlara yönelik faaliyet gösteren hobi kurslarımız devam ediyor. Sizlerin desteği, bizlerin de çalışma azmi ve heyecanıyla İzmir’in kalbi artık Çiğli’de atacak” sözleriyle konuşmasını noktaladı.