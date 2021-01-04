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Ekonomi Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü Berk Mumcu oldu
Ekonomi

Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü Berk Mumcu oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:32:55 -
Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü Berk Mumcu oldu

İSTANBUL (AA) - DS Marka Direktörü olarak 2 Ocak 2020'de Groupe PSA Türkiye bünyesine katılan Berk Mumcu, 1 Ocak 2021 itibarıyla DS Marka Direktörlüğü görevinin yanı sıra Gülin Reyhanoğlu'ndan devraldığı Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörlüğü pozisyonunu yürütmeye başladı.

Groupe PSA Türkiye açıklamasına göre, Mumcu, dört markadan sorumlu B2B Satış Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı çalışmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, şunları kaydetti:

"Sayın Mumcu, bir yıllık DS Marka Direktörlüğü görevi süresince DS markasının Türkiye'deki bilinirliğinin artırılması, markanın küresel pazarlardaki büyüme stratejisi çerçevesinde Türkiye'deki üçüncü STORE'un açılması ve grubun ilk şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4'ün Türk tüketicisine sunulması gibi önemli mihenk taşlarına liderlik etti. Kendisi DS markasının direktörlüğünün yanı sıra yeni yıl itibarıyla grubun dört markasından sorumlu B2B Satış Direktörü olarak şahsıma bağlı çalışmaya devam edecektir. Berk Mumcu, yeni dönemde çok yakında başka illerde de hizmet verecek DS markasının Türkiye'de büyümesine katkı sağlarken, eş zamanlı olarak grubumuzun filo stratejisi doğrultusunda pazardaki etkinliğini daha da artırarak kalıcı başarılara imza atacaktır."

Berk Mumcu, 1999'da Fenis Aluminium'da bölge sorumlusu olarak başladığı kariyerine iki yılın ardından Alarko'da satış mühendisi olarak devam etti. Ağustos 2003-Haziran 2009'da Ford Otosan'da sırasıyla filo satışlarından sorumlu uzman ve ardından yönetici olarak görev yapan Mumcu, Ocak 2009-Mart 2015'te sırasıyla ihraç pazarları için kamyon satış müdürü ve ardından Türkiye pazarında kamyon satışlarından sorumlu kıdemli satış müdürü olarak görev aldı. Mart 2015'te ALD Automotive'de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak 5 yıla yakın bir süre çalışan Mumcu, Ocak 2020'de DS Markasının Direktörü olarak Groupe PSA Türkiye bünyesine katıldı. Mumcu, Ocak 2021 itibarıyla DS Marka Direktörlüğü görevinin yanı sıra Groupe PSA Türkiye B2B Satış Direktörü olarak görevine devam edecek.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Mumcu, İstanbul Üniversitesi'nde MBA ve ardından Koç Üniversitesi'nde yöneticiler için MBA programını tamamladı.

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