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Grönland'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adanın açıklarında meydana gelen sarsıntı güçlü dalgalara yol açsa da tsunami uyarısı verilmedi.

09 Kasım 2018 Cuma 08:25
Grönland'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Grönland'ın doğu kıyısı açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) sarsıntının büyüklüğünü önce 7.1 olarak verdi, ardından güncelleme yaptı.

Depremin merkez üssü Ittoqqortoormiit'in 407 kilometre doğusu.

Reuters haber ajansı, depremin Grönland Denizi'nde güçlü dalgalara neden olduğunu bildiriyor. Ancak Amerikan Tsunami Uyarı Sistemi, insanların yaşadığı bölgelerde herhangi bir tsunami beklemediğini açıkladı.

Antarktika açıklarından başlayan dev fay hattı, Atlas Okyanusu'nu boydan boya kat edip Kuzey Kutbu'na kadar ulaşıyor. Söz konusu hat, Grönland'ın yanından geçiyor.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:25
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