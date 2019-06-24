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Grizu-263 Uzay Takımı, Vali Bektaş’ı ziyaret etti

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan, uzay ve uydu alanında projeler üreten ve 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında ABD’nin Houston şehrinde gerçekleşen model uydu yarışmasında ikincilik kazanan Grizu-263 Uzay Takımı Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
Grizu-263 Uzay Takımı, Vali Bektaş’ı ziyaret etti

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan, uzay ve uydu alanında projeler üreten ve 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında ABD’nin Houston şehrinde gerçekleşen model uydu yarışmasında ikincilik kazanan Grizu-263 Uzay Takımı Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret ederek desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.


Vali Erdoğan Bektaş, dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerden 93 takımın yarıştığı, ön inceleme aşamasını 40 takımın başarıyla geçtiği model uydu yarışmasında ikincilik kazanan Grizu-263 uzay takımının ziyaretinde yaptığı konuşmada: “Üniversitemizin Grizu-263 uzay takımı çok çalışarak yine bir başarıya imza attı, onlarla gurur duyuyoruz. Bize ihtiyaçları olduğu zaman hep yanlarında olacağız, destek sunacağız. Kendilerine bu güzel ve anlamlı çalışmalarında başarılar diliyor, kutluyor, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ” dedi.


Mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşan grizu-263 takımı öğrencileri de Vali Erdoğan Bektaş’a takımın formasını hediye ederek hedeflerinin daha çok çalışarak dünya birinciliği olduğunu ifade etiler. Grizu-263 Uzay Takımında bulunan öğrencilerle sohbet eden Vali Erdoğan Bektaş bilgi ve tecrübelerini de kendileriyle paylaştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
  1. doğa

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