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Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın yarışmasında dünya ikincisi oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı, NASA’nın yarışmasında ikinci kez dünya ikincisi oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:26
Grizu-263 Uzay Takımı NASA’nın yarışmasında dünya ikincisi oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde faaliyetlerini sürdüren Grizu-263 Uzay Takımı, NASA’nın yarışmasında ikinci kez dünya ikincisi oldu.


Amerikan Uzay Kurumu (AAS) tarafından düzenlenen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)‘nin desteklediği ‘Tasarla-Yap-Fırlat’ konseptli CanSat uydu yarışmasına 3 yıldır katılan Grizu-263 uzay takımı, 14-16 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşen bu yılki finallerde, geçmiş başarılarını sürdürerek ikinci kez Dünya 2’ncisi oldu. Grizu-263 uzay takımı, ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleşen Amerikan Uzay Kurumu ve Amerikan Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nün organize ettiği model uydu yarışmasında, ön elemelerde ilk 5 takım arasında yer alarak finale yükselmişti. Finallerde ise, ilk aşamada uçuş öncesi kontroller, uçuş ve uçuş sonrası raporlama aşamasını eksiksiz tamamlayan Grizu-263, 100 üzerinden 96,355 puan ile Dünya ikinciliğini elde ederek Türkiye’yi ve BEÜ’yü bir kez daha gururlandırmış oldu.


Takım kaptanı Muzaffer Duysal, bir yıldır gece gündüz bu yarışma için 34 kişilik bir takımla çalıştıklarını ifade etti. Bu başarının elde edilmesinde takımın her bir üyesinin büyük payı bulunduğunu dile getiren Duysal, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında girerek Türkiye’yi ve üniversiteyi temsil etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Duysal, “Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Dekanımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yürütücü danışman hocamız Prof. Dr. Bülent Ekmekçi olmak üzere, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış’a, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya’ya, Arş. Gör. Engin Kocaman’a ve Arş. Gör. Ferdi Kara’ya, üniversitemiz mensuplarına ve ana destekçimiz olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası T.A.Ş’ye ve sponsorumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Takımın 2. kaptanı Çağla Aytaç Dursun ise CanSat Competition 2019’da geçtiğimiz yıl aldıkları başarıyı tekrarlayarak dünya ikincisi olduklarını söyledi. Şartlar zor olsa da çalışmayı asla bırakmadıklarını ifade eden Dursun, Türkiye için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerinin belirtti. Dursun, “Zonguldak’ı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni takip etmeye devam edin. Bu şehir, bu üniversite başarmaya devam edecek” şeklinde konuştu.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın sayılı üniversitelerinin katıldığı CanSat Competition 2019 model uydu yarışmasında bir kez daha dünya ikincisi olarak Türkiye’nin ve BEÜ’nün gururlandıran Grizu-263 uzay takımını tebrik ederek öğrencilere bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


Grizu 263 Uzay Takım Listesi ise şu isimlerden oluşuyor:


"Takım Kaptanları: Muzaffer Duysal, Çağla Aytaç Dursun. Mentörler: Serdar Doğan, Kerim Uslu, Ahmet Güngörmüş, Durdali Atılgan, Özgür Tuzcu, Hasan Berat Gürtürk. CanSat Birim Lideri: Kudret Batuhan Öksem, Sinan Ganiz. TürkSat Birim Lideri: Uğurcan Soruç (Bilgisayar), Hüseyin Sertkaya. Mekanik Birimi: Sedef Nur Altay, Mahmut Eğriöz, Hanif Çiftci, Halime Pehlivan, Çağrı Karaduman, Aslıhan Peşmen. Elektronik Birimi: Sedef Özel, Senanur Samur, Yasin Bıyıklı, Muhammed Emin Kurt, Kübra Yüksel, Gizem Kübra Yaman, Mahmut Yaldız, Hatice Gülcan Şahin, Ayşe Eroğlu, Cem Zorlu, Berat Yıldızer. Yazılım Birimi: Sinan Akdal, Feyzullah Hasar. Sponsorluk Birimi: Murat Can Eminoğlu, Nevin Maside Tüt. Danışmanlar: Prof. Dr. Bülent Ekmekçi (Yürütücü Danışman), Dr. Öğr. Üyesi Serkan Karakış, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya, Arş. Gör. Engin Kocaman, Arş. Gör. Ferdi Kara."

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 19:26
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