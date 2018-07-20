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Gripten nasıl korunur?

Havaların soğuması ile birlikte en sık yakalanılan hastalıklardan biri olan grip, influenza adı verilen bir virüs nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:55
Gripten nasıl korunur?

Gripten korunmak için salgınlar başlamadan grip aşısı yaptırılabilir. Özellikle risk grubundaki ve 65 yaş üzerindeki kişiler düzenli aşı yaptırmalıdır.
Grip belirtilerini vücudunda hisseden kişi, en kısa sürede diğer kişiler ile temasını keserek evde dinlenmelidir. Mümkün oldukça kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmamalıdır.

Grip virüsleri hem solunum yoluyla hem de temas yoluyla bulaşır. Hasta kişilerle yakın temasa geçilmemeli ve ortak araç-gereç kullanılmamalıdır.

Eller gün içinde bol su ve sabunla sık sık yıkanmalıdır. Ellerin göz ve ağız ile temasından kaçınılmalıdır. Gribin yaygın görüldüğü dönemlerde eldiven ve maske kullanılabilir.

Kış aylarında yerin ısısı düşük olacağı için çıplak ayakla dolaşılmamalıdır.

Temiz havada vakit geçirmek sigara ve alkolden uzak durmak da gribi önleyici faktörlerdendir.

Stresten uzak durulmalı ve düzeni egzersiz yapılmalıdır.

GRİBE YAKALANMAMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Vücudun hastalıklara karşı direncini kaybetmemesi için gerekli protein, yağ, şeker ve vitamin yeterli miktarda alınmalıdır. Bağışıklığı kuvvetlendirici besinlerin yeteri kadar tüketilmesine önem verilmelidir. Soğan ve sarımsak gribe karşı oldukça etkilidir.

Mevsim meyve ve sebzelerinin, yeşilliklerinin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Meyveler dışında vücuda C vitamini takviyesi yapılmamalıdır.

D vitaminin bağışıklığı güçlendirme özelliği vardır. Gribe yakalanmamak için süt, peynir, yoğurt, balık, mantar gibi D vitamini içeren besinler tüketilmelidir.

Bol sıvı tüketmek önemlidir. Özellikle su tüketimine önem verilmelidir. Günde 8-10 bardak arası su tüketilmelidir. Ihlamur, adaçayı, nane limon gibi bitki çayları da grip için ideal içeceklerdendir. Tavuk suyu, sebze çorbaları tam bir vitamin deposudur.

Çinko eksikliği grip dahil birçok hastalığa davetiye çıkartır. Kırımızı et ve kabuklu deniz ürünleri içerisinde çinko barındırır. Bunun yanı sıra fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagillerin haftada 2-3 kez sofrada bulundurulmasında fayda vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 13:55
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