Grip şüphesiyle gittiği hastanede kalbinin delik olduğunu öğrendi

Malatya’da grip şüphesi ile doktora başvuran 17 yaşındaki gencin, yapılan tetkiklerde kalbinin doğuştan delik olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan genç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez uygulanan yöntemle ameliyatsız sağlığına kavuştu.

Malatya’da yaşayan Şevket Temel (17) yaklaşık bir ay önce gribal enfeksiyon şüphesi ile doktora başvurdu. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Ertuğrul Kurtoğlu tarafından yapılan tetkikler de gencin kalbinin doğuştan delik olduğu belirlendi.

Diğer tetkikleri de yapılan genç hastaya, bir süre sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez uygulanan bir yöntemle anjiyo yapıldı ve Anjiografi ile kalbindeki 1,6 CM’lik delik yarım saat gibi bir sürede başarıyla kapatıldı. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen Şevket Temel, sağlığına kavuşmasında emeği olan tüm doktorlara teşekkür etti.

Temel, grip hastalığı için hastaneye gittiğini ancak sonradan yapılan tetkikler ile kalbimde delik olduğunun belirlendiğini belirterek, “Bu doğuştan gelen bir delikmiş. Ertuğrul Hocam ve Erdal hocam özel ilgilendiler. Kardiyoloji bölümünde emek veren tüm hocalarıma sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Daha önce koşma ve merdiven çıkmada zorluklar yaşadığını anlatan Temel, şimdi ise artık çok rahat bir şekilde fiziki aktivitelere katılabildiğini dile getirdi. Sağlığına kavuşan gencin ailesi de çocuklarının tekrar sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara teşekkür ettiler.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise merkezlerinde ilk kez doğuştan kalbi delik olan bir hastayı ameliyatsız sağlığına kavuşturduklarını söyleyerek, “Kasıktan bir iğneyle girilerek delik kalbi kapattık. Bu tedavi şekli dünyada çok yaygın olarak yapılıyor. Merkezimizde ilk defa bu yöntem uygulandı. Bundan sonra da inşallah bu tip hastaları tedaviye devam edeceğiz” dedi.

Genç hastanın sağlığının şuan iyi olduğunu belirten Aktürk, “Hastamızın sağlık durumu son derece iyi. Hastamız bir gün müşahede altında tutuldu ve daha sonra taburcu edilerek normal hayatına döndü. " diye konuştu.