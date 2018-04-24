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Grip Olmamak İçin Mutfağınızdan Bu Sebzeleri Eksik Etmeyin

İklim değişiklikleri ile ani hava değişimleri sıklıkla görülürken ara mevsimlerin yerini kıştan yaza keskin geçişler aldı. Peki grip nasıl geçer? En fazla merak edilen soruların başında gribe ne iyi gelir? konusu geliyor.Soğuk havanın kendini gösterdiği bu günlerde grip olmamak için bağışıklık sistemini güçlendirecek sebzeler nelerdir? Yazımızda bu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

24 Nisan 2018 Salı 22:24
Grip Olmamak İçin Mutfağınızdan Bu Sebzeleri Eksik Etmeyin

GRİP NEDİR?

Grip, influenza isimli virüsün neden olduğu, aniden başlayan 39°C üzerinde ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde; çocuklarda, yaşlılarda ve kalp, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde ölüme kadar varılabilen ciddi sonuçlara yol açabilir. Grip, halk arasında genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılabilmektedir ancak her ikisi çok farklı durumlardır. Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelir ve bazı durumlarda ölümcül hale gidebilir. Bu nedenle hastalarda belirtiler şiddetliyse, durum giderek kötüye gidiyorsa, ateşiniz düşmüyorsa (veya şu durumlar söz konusu ise: nefes alma zorluğu, kalıcı ateş, kusma, ağrılı yutma, kalıcı öksürük, kalıcı tıkanıklık ve baş ağrısı) mutlaka hekime başvurmanız gerekir. Hastaların kesinlikle hekime başvurmadan ateş düşürücü ilaçlar ya da antibiyotik kullanmaması gerekir.

 

GRİBE KARŞI HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

 

KARNABAHAR:

İçeriğindeki indol, bioflavonaid ve diğer maddeler ile antikansorejen etki gösterirken; yapılan araştırmalar, özellikle lahananın düzenli tüketiminin, kadınlarda meme kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor. Brüksel lahanası ise günlük C vitamini ihtiyacının yüzde yüzünü karşılıyor.

LAHANAGİLLER:

Brokoli, lahana, karnabahar: Brokoli, bürüksel lahanası, lahana, karnabahar iyi birer beta karoten kaynağıdır ve serbest radikallerin zararlarına karşı vücudu korurlar. Aynı zamanda C vitamini ve kalsiyum içerirler. Brokoliyi, kendisi gibi kanseri önleyici etkisi olan domatesle birlikte pişirilmedir.

ISPANAK VE DİĞER YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Betakaroten içermelerinin yanı sıra A vitamini, C vitamini ve kalsiyum deposudurlar. Özellikle 35 yaş üzeri olanların ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeleri daha fazla tüketmeleri önemli. Çünkü bu sebzelerde bulunan folik asit, yaşlılıkta ortaya çıkabilecek Alzheimer riskini yüzde 50 azaltıyor.

HAVUÇ, BALKABAĞI, KABAK:

 Havuç, balkabağı, kabak ve tatlı patatesten oluşan bu grup sebzeler, iyi birer A vitamini kaynağıdır. Karoten içerdiklerinden kansere karşı koruyucu etkileri olduğu da biliniyor. Tatlı patates, bildiğimiz patates kadar çok kullandığımız bir sebze olmasa da tatlısını yaparak farklı bir lezzet olarak sofralarınızda yer verebilirsiniz.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:24
  1. grip hastalığı
  2. yeşil sebzeler
  3. sağlıklı yaşam

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