Grip olan insanları ölmüş gibi duyuran haberlere bakmıyorum

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, grip olan Kenan İmirzalıoğlu için internet sitelerinin "Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber. Sinem Kobal ve kızının durumu nasıl?" başlıkları atmasını eleştirdi. İşte o iğneleyici yazı:

"Dün internette "Kenan İmirzalıoğlu'ndan kötü haber. Sinem Kobal ve kızının durumu nasıl?" manşetleri dolanıyordu.

Elbette grip olan insanları ölmüş gibi duyuran bu haberleri tıklamıyorum.

Ama ucuz tık oyunu olmanın ötesinde, korona korkusunu beslemeye de hizmet eden bu habercilik dilinden mesleğimiz adına utanç duyuyorum.

Bu ucuzluğa tenezzül eden meslektaşlarım hiç mi durup düşünmüyor, "Ben ne yapıyorum, ayağıma sıkıyorum" diye..."