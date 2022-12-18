Grip düşmanı, doğal antibiyotik tam bir mikropsavar! Soğan karanfil öksürük: Bunu yapan kışın hasta olmuyor

Soğan ve karanfil ikilisi burun tıkanıklığı sebebiyle uyuyamayan çocuklar ve yetişkinler için birebir yöntem. Soğan karanfil öksürük...

Kış mevsiminde artan soğuk algınlığı, halsizlik, grip ve burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları kolayca atlatmak için doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Yemeklerin olmazsa olmazı soğan, antiviral özelliği sayesinde mikrop ve virüslerle adeta savaşıyor. Özellikle geceleri ani öksürük nöbetlerine karşı uygulayabileceğiniz soğan ve karanfil ikilisiyle, şifa bulabilirsiniz. Kendinize ve çocuklarınıza uygulayabileceğiniz bu doğal yöntem sayesinde, ilaca gerek kalmadan iyileşebilirsiniz.

KARANFİLLİ SOĞAN NE İŞE YARAR? SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN FAYDALARI

Soğan ve karanfil yöntemi, pek bilinmese de aslında eski çağlardan beri kullanılan bir yöntem. Doğal antibiyotik olan soğan, karanfille birleştiğinde solunum yollarını açıyor, virüslerden koruyor.

SOĞANA KARANFİL BATIRMANIN FAYDALARI

Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görürken, karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.

Soğan ve karanfil ikilisi burun tıkanıklığı sebebiyle uyuyamayan çocuklar ve yetişkinler için birebir yöntem.

Karanfilli soğanın bir diğer faydası ise öksürüğe karşı etkili olması.

Geceleri yatağınızın başucuna karanfilli soğan koymanız daha rahat uyumanızı sağlar.

Karanfil yoksa soğanı ikiye bölüp yattığınız odaya koymak da iş görecektir.

Odaya soğan karanfil koymak

Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar. Bir soğanı ikiye bölüp düz yüzeylerine gelişigüzel karanfil saplayarak yatak odasına koyun.

SOĞAN VE KARANFİL NASIL KULLANILIR?

Bir adet soğanı ortadan ikiye bölün. Ayırdığınız soğanın düz tarafına tek tek karanfilleri batırın.

En az 6 tane karanfil saplayın. Hazırladığınız karanfilli soğanları uyuduğunuz odanın herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Soğanı ve karanfilleri günaşırı yenilemenizi tavsiye ederiz.

Soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Karanfil, soğanın ağır kokusunu giderecektir. Kimi soğanın kabuklarını soyup ikiye bölerek odaya koyarken kimi de kabuklu bir şekilde koymayı tercih ediyor.

Soğan karanfil Nasıl Yapılır? Püf noktaları

Her gün yatmadan önce taze olarak kesip yerleştirin. Çocuklarınız odasına da birer tane yerleştirin. Her derde deva olan soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Böylece ağır kokusunu gidermiş olur.