Grip çorbası nasıl yapılır? Sıcaklık değişimi ve mevsim geçişleri gibi hava olaylarında sıklıkla başımıza gelen bir hastalık: Grip. Gribe yakalanmamak için önlemler alınsa da, salgınlarda birçok kişi kendini bu hastalığa yakalanmış vaziyette buluyor. Gribe yakalanıp bir an önce ayağa kalkmak ve vitamin depolamak istiyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Grip çorbası nasıl yapılır? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribi nasıl atlatabilirim? İşte detaylar...

1 adet haşlanmış tavuk butu

1 çay bardağı şehriye

2 litre tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağ

1 adet küçük havuç

1 adet küçük patates

1 adet küçük biber

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

tuz, karabiber Terbiyesi için; 1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu Öncelikle tavuğu haşlayın ve ılınması için kenara alın. Dilerseniz daha lezzetli bir tavuk suyu için; içerisine soğan, sarımsak, maydanoz, havuç ve patates ekleyebilirsiniz. Tavuk suyunu süzüp, tavuğu küçük parçalar halinde kesin. Tencereye tereyağını alın. İçerisine rendelenmiş havuç, rendelenmiş patates ve küçük küçük kesilmiş biberleri ilave edip bir tur kavurun. Ardından içerisine tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ilave edin. Kaynadıktan sonra şehriyeleri ilave edip, şişmesini sağlayın. Ocaktan indirmeden önce, maydanozunu ve haşlanmış tavuk parçalarını ilave dip, 1 dakika sonra altını kapatın. Dilerseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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