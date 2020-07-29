Grip aşısının kalp krizi riskini düşürdüğü ortaya çıktı

Texas Tech Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu grip aşısının kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığına ilişkin önemli bulgular elde ettiklerini açıkladı. Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan açıklamada, grip aşısı olan 50 yaş üzeri kişilerin kalp krizi riskinin yüzde 28 oranında daha düşük olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında 50 yaş üzeri kişiler, HIV/AIDS ve obezite hastalarına uygulanan grip aşısı oranları incelendi. Verilere göre, hastaneye yatırılan 7 milyondan fazla yüksek riskli hastadan sadece 168.325'ine aşı uygulandı. Tüm incelemeler sonucu, hastaların bir sonraki yıl kalp krizi geçirme riskinin geçen yıla göre yüzde 28 oranında daha düşük olduğu gözlemlendi.

Çalışmanın başyazarı araştırmacı Roshni Mandania, sonuçların oldukça şaşırtıcı olduğunu ancak grip aşısının yetersiz uygulandığını belirtti. Mandania, "Bulduğumuz sonuçlar şaşırtıcı. Grip aşısının ciddi kardiyak komplikasyonlar üzerindeki olumlu etkisini göz ardı etmek zor. Bu gruplar en yüksek risk altında oldukları için en yüksek aşılama oranlarına sahip olmalıdır. Ancak bulgularımız tam tersini gösteriyor, grip aşıları yetersiz kullanılıyor." ifadelerini kullandı.