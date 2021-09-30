Grip aşısı satılmaya başladı mı? Grip aşısı hangi ayda yapılır?
Grip aşısı dağıtılmaya başlandı mı? Grip aşısı ne zaman başlayacak? mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yapılmakta. Korona salgı ile boğuşan dünyada grip aşısına talep ise bir hayli fazla. Eczanelere gelen grip aşısının yapılıp yapılmadığı ise merak konusu. Peki grip aşışına başlandı mı? Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısı zamanı ne zaman? Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip belirtileri neler? Grip aşısı koruyuculuğu ne kadar?
Grip aşısı, grip hastalığına neden olan virüse karşı vücuda bağışıklık kazandıran bir araçtır. Mevsimsel grip hastalığı; influenza adlı virüsün sebep olduğu, havaların soğumaya başladığı kış mevsiminin baş göstermesiyle birlikte ta ki ilkbahar başlangıcına kadar geçen zaman dilimi içinde görülen bir bulaşıcı hastalıktır. Grip, solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hasta kişinin; öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında ağzından etrafa saçılan damlacıklar yoluyla karşıdaki kişilere bulaşır. Grip aşısına karşı koruma sağlanması için grip aşısı yapılmakta.
Grip aşısı ne zaman yapılır?
Grip aşısı mevsimi ne zaman? Grip aşısı hangi ayda yapılır? Grip aşısı için en uygun zaman, virüsün en sık görülmeye başlandığı aylar olan Ekim Kasım aylarıdır. Aşılanmayan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılarını yaptırabilir. Aşının koruyuculuğu 6-8 ay arasında değişmektedir.
Grip belirtileri nelerdir?
Grip belirtileri, virüs vücuda alındıktan 1-3 gün sonrasında ortaya çıkar. Sık görülen belirtiler:
Ateş, titreme
Kuru öksürük
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı ve tıkanıklığı
Baş ağrısı, eklem ağrıları
Şiddetli halsizlik
İshal olarak sayılabilir.
Grip aşısı fiyatı ne kadar?
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczanelerimize gelmeye başlayan ve SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 85.12 TL olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanmıştır” dedi.