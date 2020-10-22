Grip aşısı risk durumuna göre yapılacak ve aile hekimlerince yazılacak

Bakanlık, influenza aşısının temin edildiği ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre kademeli şekilde yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilecekler. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacak. Diğer reçeteler işleme alınmayacak. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecek. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde aşı temin hakkı oluşturulacak."