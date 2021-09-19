Grip aşısı geldi mi? Grip aşısı ne kadar, grip aşısı fiyatları

Grip vakalarının sık görüldüğü aylara girmeye hazırlandığımız şu günlerde grip aşısı yaptırmak isteyenler grip aşılarının gelip gelmediğini merak ediyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: "Grip aşısı yaptıran kişi, Kovid-19'a karşı koruyuculuk kazanmadığı gibi Kovid-19 aşısı yaptıran kişi de gripten korunmayacaktır. Bu anlamda, Kovid-19 aşısı yaptıranların gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerekiyor. Ülkemizde ekim ayının ortasından itibaren, kasım ayı da dahil olmak üzere grip aşısı yaptırılabilir. Yaptırılan grip aşıları da yaklaşık 6-7 ay boyunca, grip mevsimi bitene kadar koruyuculuk sağlayacaktır" dedi. Peki grip aşıları geldi mi? Grip aşıları eczanelere geldi mi?

Eczanelere grip aşısı geldi mi 2021?

Aşıların 15 Eylül’de depolarda olacağı, 16 Eylül’de de eczanelerde olacağı düşünülüyordu ancak grip aşısı eczanelere henüz gelmedi.

Grip aşısı ne kadar?

Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip aşısı kaç para? Geçen yıl 72.64 TL olan grip aşısı bu yıl 45 TL zamlanarak 117 TL oldu.

Grip aşısı kimlere uygulanmamalıdır?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşıiçeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. asi3

Grip aşısının yan etkileri nelerdir?

Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü birvirüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.