Grip aşısı eczanelere geldi mi 2021 Grip aşı ücreti ne kadar 2021?

Mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yapılmakta. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, aşının SGK geri ödeme listesinde bulunmadığına dikkat çekerek, fiyatı 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu. Milliyet’in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası görüldüğünü, ölü sayısının da 650 bini bulduğuna işaret eden Saydan, vatandaşları grip aşısı olmaları uyarısı yaptı.

Grip aşısı ne zaman yapılacak?

Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlar diyen Saydan, "Aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer" diye konuştu.

Grip aşısı kimlere vurulur?

Grip aşısını, 65 yaş üzeri ve özellikle kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımızın olmasını öneriyoruz. Gebelerin grip aşısı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur.