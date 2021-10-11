Grip aşısı 65 yaş ve üstüne ücretsiz mi?

Grip aşısı kimlere yapılır? Grip aşısı ücretli mi ücretsiz mi, kimlere ücretsiz? Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, ''Grip aşısını, 65 yaş üzeri ve özellikle kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımızın olmasını öneriyoruz. Gebelerin grip aşısı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur. Şu an 65 yaş ve üzeri huzur evlerinde kalanlar, belirli kronik rahatsızlığı olan ve immunsüpresif tedavi gören vatandaşlarımız doktoruna reçetesini yazdırıp, eczaneden aşısını ücretsiz olarak temin edebilirler'' dedi.

Çin aşısını olan grip aşısı olur mu?

Türkiye'de yapılan koronavirüs aşılarından bahseden Şahin, "Grip aşısı, Çin aşısıyla daha çok benzerlik göstermektedir. Vatandaşlarımızdan koronavirüs aşısı olanlar grip aşısı olup olmayacakları konusunda net bir bilgiye sahi değil. Eğer kişi Biontech aşısı olduysa, grip aşısı olmak için gün beklemesine gerek yok. Çin aşısı olan kişiyse grip aşısı olmak için en az 2 gün beklemelidir. Benzer grupta oldukları için bu hususa dikkat edilmesinde fayda var. Grip aşısı yıllardan beri uygulanmaktadır. Aşının belirli bir yan etkisi bu zamana kadar hiç görülmemiştir. En fazla kişide hafif gripmiş gibi vücutta yorgunluk yaratabilir. Gebelerin grip aşısı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur. Özellikle ikinci ve üçüncü trimesterdeki gebelere grip aşısını öneriyoruz'' şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından grip aşıları ile ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda yılda bir defaya mahsus grip aşılarının SGK tarafından karşılanacağı belirtildi. Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı.Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.