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Gribe iyi gelen çaylar

Kışın yaklaşması, havaların soğumasıyla birlikte kendini gösteren grip için, koruma ve savunma amaçlı destekler alınmasında fayda vardır. Özellikle doğal bitkiler ve çaylardan yararlanmak en zararsız çözümlerden biridir. Peki ama gribe iyi gelen bitkiler nelerdir? Gribe iyi gelen bitki çayları nelerdir? Hangi bitki çayı grip için ne işe yarar? İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 19:23
Gribe iyi gelen çaylar

Kışın yaklaşması, havaların soğumasıyla birlikte kendini gösteren grip için, koruma ve savunma amaçlı destekler alınmasında fayda vardır. Özellikle doğal bitkiler ve çaylardan yararlanmak en zararsız çözümlerden biridir. Peki ama gribe iyi gelen bitkiler nelerdir? Gribe iyi gelen bitki çayları nelerdir? Hangi bitki çayı grip için ne işe yarar? İşte detaylar...

Grip, vücudun savunmasız bir anında bakterilerin üreyerek mikrobik bir savaş açmasıyla vücuda yerleşir. İlerleyen süreçlerde iltahap ve yorgunluk belirtileri de üzerine eklenir. Bu sorunları neredeyse herkes yaşar. Bağışıklık sistemi güçlendirildiği takdirde en az hasarla grip atlatılır. 

Bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilir mi? Bağışıklık vücudumuzda nerelerde bulunur?

Ihlamur

 Ihlamur çiçekleri, aktif olarak fitokimyasallar içerir. Bu da doğal bir savunma sistemi olarak görev yaparak renk ve aroma sağlamasının yanı sıra direnç katar. Balgam söktürücü, iltihap giderici, rahatlatıcı ve idrar söktürücü bir etkiye sahiptir.

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Nane-Limon

Antiseptik bir özelliğe sahip olan nane ve limon karışımı; yatıştırıcı, sakinleştirici ve iltihap gidericidir. Bunun yanı sıra boğazı yumuşatarak balgamı ortadan kaldırır.

gribe iyi gelen çaylar

 

Zencefil

Bileşenleri gingerols ve shogaols gibi, fenoller ve uçucu yağlardan oluşan zencefil antiseptiktir. İltihap sökücü, bulantı giderici, sindirimi rahatlatan, ağrıları alan ve yatıştıran bir yapısı vardır. Özellikle sabahları yemekten önce tüketildiğinda ve 10-15 dakika kadar farklı bir besin tüketilmediğinde ekstra bir etki sağladığı kanıtlanmıştır.

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Ekinezya

Genellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların semptomlarının tedavisi için kullanılabilen şifalı bir bitkidir. Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde üst solunum yolları, enfeksiyonlar, migren, anksiyete gibi birçok hastalığın gelişmesini engeller.

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Sarımsak

Doğal ve güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, aynı zamanda kan şekerini dengeler. Sindirim sisteminde düzenlemeler yaparken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Yararlı bakterilerin çoğalmasını, zararlıların ise azalmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. İltihap ve mikrobu kısa sürede vücuttan uzaklaştırır.

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Yeşil çay

Antioksidan etkiye sahip olan yeşil çay, aynı zamanda rahatlatıcıdır. Kalp, kanser ve kolesterolü dengelerken mikrop öldüren bir yapıya sahiptir.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:23
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