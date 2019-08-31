Gribe iyi gelen bitkiler nelerdir?

Birçoğumuzun muzdarip olduğu bir şey varsa o da grip olmaktır. Bütün enerjiyi alıp götüren ve getirdiği kas ağrıları ve halsizliği kim sevebilir ki? Grip olmamak adına, bu duruma dur demek ve sadece ilaç kullanmamak için bir adım atmalısınız.

Gribi uzaklaştıracak besinler kullanarak yapacağınız yemekler, sizi daha güçlü bir hale büründürecektir. Aynı zamanda bol su ve sağlıklı içecekler tüketmek de bu etkiyi destekleyecektir.

Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Grip oldupunuzda ilaç kullanmamak ve yerine bitki çayları demlemek istiyorsanız, bu listeyi incelemelisiniz.

Malzemeler

Ekinezya

Adaçayı

Zencefil

Nane

Yeşil çay

Ihlamur

Mürver

Yeşil soğan

Yeşil sarımsak

Bunun dışında limonlu çaylar ve sarımsak çayı tüketmekde antioksidan yönünden daha fazla kuvvetlenmenizi sağlayacak, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir.

Sarımsak çayının yararları