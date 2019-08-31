Gribe iyi gelen bitkiler nelerdir?
Bağışıklık sistemini ciddi manada sarsan, halsizlik ve yorgunlukla yaşantıyı olumsuz etkileyen gripten korunmak, yakalandıktan sonra kurtulmak için, doğru beslenmek şart. Sadece ilaç kullanıp, uyuyarakvücudunuzda birçok sorun meydana getirebilirsiniz. İyileşmek için bol vitamin, sıvı tüketimi ve yeteri kadar dinlenmek gerekir. Gribe iyi gelen bitkiler ve besinler nelerdir? Grip belirtilerinde ne yapmalı?İşte detaylar...31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:43
Birçoğumuzun muzdarip olduğu bir şey varsa o da grip olmaktır. Bütün enerjiyi alıp götüren ve getirdiği kas ağrıları ve halsizliği kim sevebilir ki? Grip olmamak adına, bu duruma dur demek ve sadece ilaç kullanmamak için bir adım atmalısınız.
Gribi uzaklaştıracak besinler kullanarak yapacağınız yemekler, sizi daha güçlü bir hale büründürecektir. Aynı zamanda bol su ve sağlıklı içecekler tüketmek de bu etkiyi destekleyecektir.
Gribe iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Grip oldupunuzda ilaç kullanmamak ve yerine bitki çayları demlemek istiyorsanız, bu listeyi incelemelisiniz.
Malzemeler
- Ekinezya
- Adaçayı
- Zencefil
- Nane
- Yeşil çay
- Ihlamur
- Mürver
- Yeşil soğan
- Yeşil sarımsak
Bunun dışında limonlu çaylar ve sarımsak çayı tüketmekde antioksidan yönünden daha fazla kuvvetlenmenizi sağlayacak, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir.
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