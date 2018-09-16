Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl Merkez Aşağıköy Bölgesinde Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Terörden Arananlar Listesinde" "Gri Kategoride" olan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edildi.16 Eylül 2018 Pazar 22:30
Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova'da terör örgütü mensuplarıyla iltisaklı kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan ve terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Sabri Kartal'ın, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Yüksekova Yürekli köyünde olduğu tespit edildi.
Kartal, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı.
"Gri" listedeki terörist Kartal'ın yakalanması için 300 bin lira ödül konulmuştu.
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