Gri listedeki FETÖ’cü savcı paketlendi! Şimdi adalete hesap verecek
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında uzun süredir köşe bucak kaçan ve İçişleri Bakanlığı’nın gri kategorisinde aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KPSS hırsızlığının mimarı parmaklıklar ardında!
Özellikle 2010 yılındaki KPSS sorularının çalınması davasında sergilediği şaibeli tavırlarla hatırlanan Sakınan, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından hakim karşısına çıktı. Pensilvanya’daki ihanet çetesinin yargı ayağındaki en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen eski savcı, yıllarca kaçtığı adaletten bu kez kurtulamadı.