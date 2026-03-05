  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in korkulu rüyası! Hürrem savaş meydanında İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor Jeopolitik gerilimler, denizcilikte hukuki desteğin önemini artırıyor Teknoloji ve modern tedavi müjdesi İran’a kara operasyonunun ilk sinyali! ABD özel kuvvetleri çöle inip Irak ordusu ile çatıştı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı Şehit Ömer Halisdemir’in kızı babasının izinde: 1 ölür 1000 diriliriz Küresel haydut Ege’nin statüsünü de bozdu! ABD savaş uçakları Rodos Havaalanını kullanıyor! Akıllara yine Bay Kemal’in arşivi geldi! Sabiha Gökçen’den muhteşem başarı Türk hava sahasına yönelen füze için destek ve kınama Türkiye kızgın dünya tepkili Kemal Öztürk Axios’taki Yahudi oyununu ifşa etti! Doğru haberi ver, en kritik zamanda araya yalan haberi sok
Gündem Gri listedeki FETÖ’cü savcı paketlendi! Şimdi adalete hesap verecek
Gündem

Gri listedeki FETÖ’cü savcı paketlendi! Şimdi adalete hesap verecek

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gri listedeki FETÖ’cü savcı paketlendi! Şimdi adalete hesap verecek

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında uzun süredir köşe bucak kaçan ve İçişleri Bakanlığı’nın gri kategorisinde aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında uzun süredir köşe bucak kaçan ve İçişleri Bakanlığı’nın gri kategorisinde aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSS hırsızlığının mimarı parmaklıklar ardında!

Özellikle 2010 yılındaki KPSS sorularının çalınması davasında sergilediği şaibeli tavırlarla hatırlanan Sakınan, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarından hakim karşısına çıktı. Pensilvanya’daki ihanet çetesinin yargı ayağındaki en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen eski savcı, yıllarca kaçtığı adaletten bu kez kurtulamadı.

Firari FETÖ'cü paketlendi
Firari FETÖ'cü paketlendi

Gündem

Firari FETÖ'cü paketlendi

FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon
FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon

Gündem

FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon

3 ilde düğmeye basıldı! 3 FETÖ üyesi paketlendi
3 ilde düğmeye basıldı! 3 FETÖ üyesi paketlendi

Yerel

3 ilde düğmeye basıldı! 3 FETÖ üyesi paketlendi

Aranan 5 FETÖ'cü Hatay’da enselendi
Aranan 5 FETÖ'cü Hatay’da enselendi

Gündem

Aranan 5 FETÖ'cü Hatay’da enselendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep

Bu hainleri kökünü kurutamadık bir türlü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23