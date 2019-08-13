Gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis’te öldürülen 4 teröristten 2’sinin gri listede yer alan Özgür Ruh kod adlı Eyyüp Çeçan ve Agit Yaman kod adlı Mustafa Yaman olduğu anlaşıldı.

Bitlis’te öldürülen 4 teröristten 2’sinin GRİ listede yer alan Özgür Ruh kod adlı Eyyüp Çeçan ve Agit Yaman kod adlı Mustafa Yaman olduğu öğrenildi.

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