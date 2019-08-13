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Gri kategoriden iki terörist daha temizlendi

Bitlis'te emniyet güçleri tarafından 24 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden iki tanesinin gri listede yer aldığı belirlendi.

13 Ağustos 2019 Salı 16:51
Gri kategoriden iki terörist daha temizlendi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, gri listede yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlıMustafa Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

300'er bin lira ödülle aranıyorlardı

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, 300'er bin lira ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Özgür Ruh" kod adlı Eyyüp Çeçan ile "Agit Yaman" kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:51
  1. Bitlis
  2. İl Jandarma Komutanlığı
  3. Özgür Ruh
  4. Eyyüp Çeçan
  5. Agit Yaman
  6. Mustafa Yaman
  7. İçişleri Bakanlığı
  8. Terörden Arananlar Listesi
  9. iç güvenlik operasyonları

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