"Gri" kategorideki teröristin yargılanmasına devam edildi

ERZURUM (AA) - AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, 300 bin lira ödülle aranırken Erzurum'da yakalanıp tutuklanan "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktuller Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö. duruşmaya Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Kamış ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS'teki yoğunluk nedeniyle katılamadı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö'yü de dinledikten sonra Kamış'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın savunmasının alınabilmesi amacıyla tercüman atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Karayazı ilçesinde 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmiş iki ayrı dosyada yargılamasına devam edilen olayın faili terörist Kamış'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Silahla tehdit", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Görevi yaptırmamak için direnmek", "Kamu malına zarar vermek", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 9 aydan 56 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu arada, gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'a yardım ettikleri ve terör örgütü PKK'nın milis yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla Karayazı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan B.Ş, F.P, A.B. ve M.Ç, 4 Eylül'de tutuklanmıştı.