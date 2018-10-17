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Gri kategorideki terörist öldürüldü!

Adıyaman'da Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'un ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:07
Gri kategorideki terörist öldürüldü!

Adıyaman'da İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç ölü olarak ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi. Kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.

Öte yandan, ölü ele geçirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç olduğu belirlendi. Teröristin annesi Şehriban Tunç da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış, evinde yapılan aramada Yusuf Tunç'un yazdığı mektup bulunmuştu.

'Şehitlerimizin intikamı alındı'

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da 14 Ağustos'ta Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Beldede 14 Ağustos'ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen EYP patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 6 Ağustos'ta merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 4 asker şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:07
  1. Adıyaman
  2. gri kategori
  3. Terörle Mücadele
  4. Yusuf Tunç

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