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Gündem Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı
Gündem

Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 63'üncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. İşçiler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 14:37:00 -
Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı

Bakırköy Belediyesi işçileri grevlerinin 63'üncü gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. İşçiler, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bakırköy Belediyesi’nde Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla greve çıkan işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı. “Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı” yazılı pankart asan 10 işçi, sloganlar attı. Polis ekipleri, köprüye pankart asan işçileri gözaltına alarak ifade işlemleri için karakola götürdü.

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