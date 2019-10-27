Greta Thunberg'in ismi bir böcek türüne verildi

Londra Doğa Tarihi Müzesinin sitesinde, ilk kez 1960'larda Kenya'nın başkenti Nairobi'de kuru ot ve toprak örneklerinde gözlenen, 1978'de müzeye bağışlanan Ptiliidae familyasından bir böceğe, "dünya çapında iklim eylemlerine ilham vermesi ve bu konuda farkındalık oluşturması" bahanesiyle dünyaya tanıtılan Greta Thunberg'in isminin verildiği açıklandı.

Böceğin gözü ve kanadı yok

"Nelloptodes gretae" olarak adlandırılan böceğin, bir milimetreden küçük olduğu, gözleri ve kanatlarının bulunmadığı belirtildi.

Böceğin yeni bir tür olduğunu keşfeden Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli bilim adamı Michael Darby, "Bu genç mücadelecinin yaptığı işten çok etkilendiğim için bu ismi seçtim ve çevre meselelerine farkındalığın artması yönündeki üstün çabasına teşekkür etmek istedim." dedi.

İsmini Greta Thunberg'den alan böcekle ilgili bilimsel ayrıntılar, "The Entomologist's Monthly Magazine" dergisinde yayımlandı.

Greta Thunberg, iklim değişikliği konusunda Türkiye'yi suçlamış ve Barış Pınarı Harekatı sonrasında sosyal medya hesabından YPG'ye destek vermişti.