Green Card çekilişi ne zaman 2025?

Green Card çekilişi olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi Programı’na ilişkin araştırmalar hız kazanmışken, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Her yıl on binlerce kişiye ABD’de süresiz oturum hakkı tanıyan programın geleceğine dair soru işaretleri arttı. Peki, Green Card çekilişi iptal mi?

Green Card çekilişi iptal mi edildi?

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada Green Card çekilişi olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi Programı’nın süresiz olarak iptal edildiğini duyurdu. Noem, kararın Başkan Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda alındığını belirtti.

Bakan Noem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Brown Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırının bu kararda etkili olduğunu ifade etti. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin geçmişte çeşitlilik vizesi programı aracılığıyla ABD’ye giriş yaptığı bilgisine yer verildi.

ABD neden Green Card çekilişini durdurdu?

Kristi Noem açıklamasında, geçmiş yıllarda da benzer olayların yaşandığını hatırlatarak, Çeşitlilik Vizesi Programı kapsamında ülkeye giriş yapan bazı kişilerin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu savundu. Noem, bu programın ABD’nin ulusal güvenliği açısından sorun yarattığını belirterek, daha fazla Amerikalının zarar görmemesi için programın durdurulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, Başkan Trump’ın talimatıyla ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne programın derhal durdurulması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Green Card çekilişi 2025’te yapılacak mı?

Yapılan resmi açıklamaya göre, Green Card çekilişi olarak bilinen Çeşitlilik Vizesi Programı süresiz olarak iptal edildi. Bu nedenle 2025 yılı için yeni bir Green Card çekilişi yapılması beklenmiyor. Programın yeniden başlatılmasına ilişkin ise şu an için herhangi bir takvim ya da resmi plan paylaşılmadı.

Green Card nedir?

Green Card, ABD hükümeti tarafından gerekli şartları sağlayan kişilere verilen ve ABD’de süresiz oturum, çalışma ve eğitim hakkı tanıyan göçmen vizesidir. Green Card sahibi olan kişiler, ABD’de yasal olarak yaşayabilir, çalışabilir ve eğitim alabilir. Bu kart, uzun vadeli yaşam ve kariyer planı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak görülüyordu.