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Ekonomi Granül gümüş ne kadar? Granül gümüş nereden alınır nereye satılır?
Ekonomi

Granül gümüş ne kadar? Granül gümüş nereden alınır nereye satılır?

Gümüş ne kadar? Koronavirüs salgınında altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu dönemde pek çok kişi gümüşe yatırım yapmaya da başladı. Peki, granül gümüş ne kadar? Gümüş nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 21:52:00 -
Granül gümüş ne kadar? Granül gümüş nereden alınır nereye satılır?

Gümüş nereden alınır? Altın kadar son dönemde gümüş de en çok ilgi gören yatırım araçlarından oldu. Peki, granül altın ne kadar?

Granül gümüş ne kadar? Granül gümüş nereden alınır nereye satılır?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, granül altın yatırımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Memiş, "Bir gün herkes keşke bende gümüş alsaydım diyecek. Ancak 6 liradan olmayacak! 2,50 TL’den olmadığı gibi. 2.gümüş fırtınasına hazır olun. Gümüş yatırımı yapmak isteyenlere ise Kapalıçarşı'dan fiziki olarak ister külçe halinde ister granür olarak gümüş alabilirler. Külçe gümüşlerin işçiliği var kilosun 200 TL gibi bu yüzden tavsiye etmiyorum. Granürde işçilik yok bu yüzden granür tavsiye ediyorum. Saklama koşulları altına kıyasla biraz daha zor olduğu için külçeye yöneliyorlar ama granür daha avantajlı oluyor” dedi.

Gümüş nasıl nereden alınır?
Gümüş nasıl nereden alınır?

Ekonomi

Gümüş nasıl nereden alınır?

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