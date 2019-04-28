Granit mi cam mı? Hangi kek kalıbı daha güvenilir?

Lezzetli ve bolca kabaran bir kek hazırlayabilmek hanımlar için son derece kıymetlidir. Tüm tarifleri deneyip, bir türlü iyi pişen bir kek hazırlayamıyorsanız; sorun tarifinizde değil kullandığınız kalıpta olabilir. Peki, doğru kek kalıbı nasıl tercih edilir.

Silikon kalıp doğru seçim mi?

Güzel kek hamuru hazırlayabilmek kadar bu keki doğru kalıpta pişirmek önemlidir. Mutfaklarda son dönemde sıklıkla silikon kalıplar tercih ediliyor. Ancak bu ürünler keklerin doğru pişmemesine hatta kabarmamasına sebep oluyor. Söz konusu silikon kalıpların olumlu tek yanı kekin kalıptan hızlıca çıkıyor olması...

Granit kek kalıplarının avantajı nedir?

Evlerde yıllar yılı kullanılan son derece uzun ömürlü olan granit kalıplar, keklerin iyi kabarmasını sağlıyor. Ancak bu tip kalıpların güzelce yağlanması, unlanması gerekli. Yoksa kek kalıptan çıkmamak için direnebilir. İşinizi daha da kolaylaştırmak için yağlı kağıt kullanabilirsiniz.

Cam kalıplar çabuk pişirir?

Cam ısıyı çabuk yansıtacağı için kekleriniz son derece hızlı pişecektir. Ancak cam kalıplardan keki çıkarmak son derece zor bir iştir. Bolca unlamanız ve yağlamanız bazen işe yaramayabilir. Şayet cam bir kalıbınız varsa mutlaka yağlı kağıt kullanmanız gerekiyor.