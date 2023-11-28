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Ekonomi Gram ve çeyrekte satışa geçilebilir mi? Altın fiyatlarında yeni beklentiler
Ekonomi

Gram ve çeyrekte satışa geçilebilir mi? Altın fiyatlarında yeni beklentiler

Yeniakit Publisher
2023-11-28 13:05:00 - 2023-11-28 13:05:21
Gram ve çeyrekte satışa geçilebilir mi? Altın fiyatlarında yeni beklentiler

Çeyrek altın 3.071 lira seviyesinde şu saatlerde işlem görmeye devam ederken gram altın da 1873 lira bandında işlem görüyor. Peki alım ve satım noktaları oluşur mu?

Ons altın bu ayın son haftasına da güçlü bin başlangıç yapmıştı. Dün 2.003 dolar seviyesinde güne başlayan ons altın gün içerisinde 2018 dolar seviyesini de test ederek 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini test etti. 2.000 dolar psikolojik seviyesinin destek noktası olarak korunduğunu ve buradan gelen tepki ile yükseliş isteğinin devam ettiği söylenebilir.

Psikolojik takip noktaları

İlk destek noktası 2010 dolar takip edilirken bu seviye altında fiyatlama için 2005 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2015 dolar seviyesi üzerinde psikolojik direnç noktası 2020 dolar ile 2025 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Gram ve çeyrekteki fiyat seyri

Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde güçlü görünümünü korurken yurtiçinde gram altın fiyatları DolarTL’nin de pozitif etkisiyle 1875TL seviyesini test ederek yeni bir rekora imza attı. Genel olarak ons altında yukarı yönlü fiyatlama isteğinin Kasım ayı sonuna kadar devam etmesi beklenirken bu hafta ABD’de açıklanacak büyüme rakamları ve Fed’in faiz kararı için dikkate aldığı çekirdek PCE verisi önemle takip edilecek.

Alım ve satım noktaları

Çeyrek altın 3.071 lira seviyesinde şu saatlerde işlem görmeye devam ederken gram altın da 1873 lira bandında işlem görüyor. Alım noktası için gramda 1850 bandı kazançlı bir tutum sağlayabilirken çeyrekte de 3000 seviyeleri alım vadediyor. Satım konusunda ise bu seviyelerin sıklıkla ve büyük montanlı olmasa da açcil durumlar için küçük yatırımcının spesifik satış yapabileceği noktalar olarak da öne çıkıyor.

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