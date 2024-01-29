Gram ve çeyrekte bu noktalar kritik! Altın fiyatlarında yeni seviye ne olacak?

Ons altında bu hafta Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde güçlü ABD doları ve yüksek ABD tahvil faizleri baskısı devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır 2000-2050 dolar arasına sıkışan ons altında Fed kararına kadar yükselişlerin sınırlı kalması bekleniyor. Gram altın şu saatlerde (09:30) 1979 lira seviyesinde hareket ederken çeyrek altın da 3244 lira bandında kendine yer arıyor.

Onsu tetikleyen unsurlar

Ahlatçı Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Bugün veri akışı zayıf Ürdün’de ABD güçlerine gerçekleştirilen saldırı ons altına talebi sınırlı da olsa artırmış gözüküyor. Teknik olarak İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2020 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2030 dolar ile 2045 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Hangi fiyatlamalar öne çıkıyor?

Gram altında yeni yılın başlangıcından itibaren 1940-1990TL aralığında fiyatlama devam ediyor. Kur tarafında yükseliş devam etmesine rağmen ons altında yaşanan geri çekilmeler gram altının 2000TL psikolojik direnç seviyesinin üzerine geçişini engelliyor. Bugün de kurda sınırlı kur yükselişi ile yatay ons altın fiyatlaması bekleniyor.

İzlenecek noktalar

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1980TL ve 1985TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1960TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1955TL ve 1945TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.