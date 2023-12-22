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Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatında yeni direnç noktaları! Altının yükselişi yeni seviye arayışı
Ekonomi

Gram ve çeyrek altın fiyatında yeni direnç noktaları! Altının yükselişi yeni seviye arayışı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 11:33:00 - 2023-12-22 11:33:49
Gram ve çeyrek altın fiyatında yeni direnç noktaları! Altının yükselişi yeni seviye arayışı

Gram altında kritik 1925TL seviyesine doğru dün yükseliş gerçekleşti. Yeni destek ve direnç noktaları da belirginleşmeye başladı.

Serbest piyasada gram altın 1922 liradan, çeyrek altın ise 3146 liradan işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yeni görünüm ve direnç noktası beklentileri ise şöyle: Ons altında 2020 dolar üzerinde bu hafta kalıcılık devam ettiği sürece yukarı yönlü yükseliş denemeleri gerçekleştiği görülüyor. Dün de beklentinin altında açıklanan ABD büyüme verisi sonrasında ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte 2045 dolar ve üzerine doğru yükselişin gerçekleşmesi dikkati çekti.

Bu dış veriler bekleniyor

Bugün ABD’de kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Özellikle 2020 dolar üzerinde kalıcılık yeni yükselişleri beraberinde getirebilir, aksi durumda geri çekilmeler görülebilir. İlk destek noktası 2035 dolar takip edilirken bu seviye altında 2030 ve 2020 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ahlatcı Yatırım değerlendirmesine göre; yükselişlerde ise 2035 dolar seviyesi üzerinde 2045 dolar ile 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Gram altında kritik seviyeler

Gram altında kritik 1925TL seviyesine doğru dün yükseliş gerçekleşti. Özellikle ons altında yaşanan yükselişe TCMB PPK toplantısında 250 baz puan faiz artışı sonrası kur tarafında yaşanan yükselişin de eklenmesi ile bu yükseliş gerçekleşti. Bugün her iki üründe yükseliş devamı görülebilir, bu nedenle geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecek. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1920TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1925TL ve 1930TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1910TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1900TL ve 1885TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

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