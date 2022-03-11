Gram altın sinyali verdi! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

ABD merkezli aracılık şirketi High Ridge Futures'ın metal ticareti direktörü David Meger CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Artan enerji fiyatları, tahıl fiyatları ve ana metal fiyatlarının birleşimi, enflasyon baskısı nedeniyle altının yükselmesinin ardındaki ana sebep olmaya devam ediyor. Ayrıca, jeopolitik cephedeki büyük endişeler nedeniyle hisse senedi piyasaları baskı altına girdiğinden altın piyasasında önemli miktarda güvenli liman alımları görüyoruz" dedi.

Citi, 2022'nin ikinci yarısı veya 2023 yılında resesyon olasılığının yükselmesi halinde ise altında 2350-2500 dolar/ons ve gümüşte 35-40 dolar/ons olasılığının hedeflenebileceğini vurguladı.

CİTİ'den altın için büyük tahmin

Citi, Ukrayna krizi ve küresel ekonomideki yansımaları sonrasında altın ve gümüş için tahminlerine revize etti.

Ukrayna krizinin yumuşak bir makro inişe yol açacağı öngörüsüyle gelecek 6-12 ay için altın ve gümüş tahminlerini 1875 ve 24,50 dolar/ons olarak revize etti.

FED'in ilk faiz arttırımı bu ay

Bu durum, merkez bankalarının sıkı para politikalarına geçiş sürecine yönelik de belirsizlikleri yeniden gündeme getirirken, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından yapılan yönlendirmeler sonrası ilk faiz artırımının bu ayki toplantıda yapılacağı kesinleşti. Buna karşın savaşın seyrinin, daha önce faiz artırımlarını konusunda agresif bir yol izleyeceği düşünülen Fed'in gelecek aylara yönelik stratejisini değiştirebileceği görüşleri de ağırlık kazandı.

Piyasada oynaklık arttı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması piyasalarda oynaklığı artırmış durumda. Jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatları da tırmanışını sürdürüyor. Geçen hafta yüzde 5 yükselen spot altın, yeni haftaya da yükselişle başladı. Uluslarası piyasada altının onsu yüzde 1 primle psikolojik 2 bin dolar seviyesinin üzeri gördü. Ons altın daha sonra 2 bin dolar seviyesinin altına çekilerek sabahın ilk saatlerinde 1994 dolar seviyesine geldi.

Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının yarattığı endişeler dolayısıyla yükselişine devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin doların üzerini test etti. Gram altın ise 910 TL bandından dalgalanıyor. Altın fiyatları piyasada artan jeopolitik tansiyon dolayısıyla geçen hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş kaydetmişti.

Yatırımcıların savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri de altını destekledi. Enflasyon görünümü açısından yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle Brent petrol 140 dolara yaklaştı.