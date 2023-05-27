Gram altın rakamı için kritik yorum! Fiyatları gören yatırımcıların dili tutuldu: Altın rakamlarında sıcak gelişme!

Altın fiyatları, doların iki ayın zirvesinden hafif gerilemesiyle yükseldi ancak ABD borç tavanı müzakerelerinin sonucu ve Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında bir sonraki adımı izlenirken, üst üste üçüncü haftayı da eksiye kapamaya hazırlanıyor.

Uluslararası piyasalarda altının spot piyasadaki ons fiyatı 1947 dolar civarında seyrediyor.

İç piyasada gram altın 1249 lira, çeyrek altın 2 bin 164 liradan satılıyor.

Yurt içinde pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bekleniyor.

ABD'de borç tavanı krizini aşmaya yönelik gelişmeler takip ediliyor.

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ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, çoğu üründe harcamaları sınırlamak ve 31,4 trilyon dolar büyüklüğündeki borç tavanını iki yıllığına yükseltmek için anlaşmaya varmaya yaklaştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç tavanının yükseltilmemesi durumunda Hazine'nin 1 Haziran'da ödeme yapamayacak duruma gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Gram altın rakamı için kritik yorum!

Analistler, ABD hazinesinin nakit miktarının dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara indiğini vurgulayarak, piyasalarda iki tarafın bugünlerde anlaşabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 40'ı aşarken, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

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