Hatice Kolçak duyurdu, büyük tüyoyu verdi: İflas demek iflas işte! Amerika, dünyayı krizin içine sokacak

Seçimlere az bir süre kalan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan önemli tahminler geldi.

Ekonomist Hatice Kolçak youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uzman isim şunları kaydetti: “28 Mayıs’ta oy kullanmaya gidiyoruz. Önemli bir gündemimiz var. Amerika’da ise borç tavanı krizi var. Orada da vakit iyice daraldı. Bu ayın sonuna kadar yani pazartesi gününe kadar çözümlemeleri lazım..

1 Haziran’a kadar bunu bir şekilde halletmeleri lazım. Borç tavanı krizini Amerikalıların bir şekilde halletmeleri lazım ama bir türlü anlaşamıyorlar. Biden ile McCarty görüşüyor, dönüyorlar anlaştık diyorlar, yok anlaşamadık diyorlar. Bu işi özellikle kaşıyor olabilirler. Geriye dönüp baktığımızda ise bu olay bir kaç kez yaşanmış ve altından da kalkılmış. Hem ABD hem de dünya zor bir süreçten geçiyor.

Ne demek borç tavanı limiti… Amerika’nın borçlarını ödeyememesi.. Koskoca ABD nasıl bu duruma düştü diyebilirsiniz ama bir şirket düşünün, vadesi gelmiş, senetler vermiş herkese, ben bu paraları ödeyeceğim diye, hiçbirini yapamıyor, senetleri ödeyemiyor, yanında çalışanların maaşları ödeyemiyor… Bu ABD gibi bir ülkenin başına geldiğini düşünün. Bugün sadece Amerika’nın dünyada başta Japonya, Çin gibi ülkelerde ABD bonosu var. Ben borçlarını ödeyemiyorum derse, bu bonoların ödenememe durumu bile var, bütün dünyayı krizin içine sokacak anlamı taşır, çok fazla işsizlik ve resesyon anlamı taşıyor…

Emekli maaşlarını ödeyememe durumuna bile gider bu durum…İflas demek iflas işte, tam iflas demeyelim de temerrüde düşer.. Bunların yaşanma ihtimali var, vakit kısaldıkça piyasa yavaş yavaş korkmaya başladı. Korku var diye mi tırmanmaya başladı, tahvillerde sert bir yükseliş var.. İki yıllıklarda 4,33 sert bir yükseliş var. On yıllıklar 3,70’lerde şu anda… Dolar endeksi 103,40 civarı… Buralardaki sert yükselişlerde haliyle piyasaları korkutuyor” diye uyarılarda bulundu.

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