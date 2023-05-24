  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta o tarihte maalesef zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika

MHP'li Semih Yalçın'dan 28 Mayıs açıklaması: Fire vermeksizin...

HDP'li isim pazarlığı ifşa etti: 'Kılıçdaroğlu af sözü verdi'

Türkiye'nin yeni füzesi ortaya çıktı, başardı: Dünya bu haberle sallandı! Dünya o özelliği konuşuyor

Bomba "Ümit Özdağ" çıkışı! Böyle duyurdu

Sen ne yaptın böyle Nedim Şener! Resmen çılgına dönecekler

Abdulkadir Selvi’den, Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçıracak teklif

HDP Gençlik Teşkilatı'ndan ilk açıklama: 'Ümit Özdağ varsa biz yokuz!'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bile kabul etti! Erdoğan'la ilgili öyle bir itiraf yaptı ki…

2008 ekonomik krizini bilen isimden piyasaları karıştıracak tahmin pes dedirtti! Çin'i fena vuracak...
Ekonomi Hatice Kolçak duyurdu, büyük tüyoyu verdi: İflas demek iflas işte! Amerika, dünyayı krizin içine sokacak
Ekonomi

Hatice Kolçak duyurdu, büyük tüyoyu verdi: İflas demek iflas işte! Amerika, dünyayı krizin içine sokacak

Yeniakit Publisher
2023-05-24 19:54:00 - 2023-05-24 19:57:07
Hatice Kolçak duyurdu, büyük tüyoyu verdi: İflas demek iflas işte! Amerika, dünyayı krizin içine sokacak

Hatice Kolçak, 'Altın fiyatları neden bu kadar düştü?' sorusuna cevap verdi. Kolçak, altın alımı için fırsat seviyeleri olduğunu söyledi. İflas eden şirketler adeta zinciri oluşturuyor çoğu şirket şubelerini kapatmaya başladı. Kolçak İflas silsilesinin devam edeceği ve ilişkin dolar ve borsadaki son duruma ilişkin dikkat çeken yeni analizini kamuoyu ile paylaştı.

Seçimlere az bir süre kalan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan önemli tahminler geldi.

Ekonomist Hatice Kolçak youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uzman isim şunları kaydetti: “28 Mayıs’ta oy kullanmaya gidiyoruz. Önemli bir gündemimiz var. Amerika’da ise borç tavanı krizi var. Orada da vakit iyice daraldı. Bu ayın sonuna kadar yani pazartesi gününe kadar çözümlemeleri lazım..

1 Haziran’a kadar bunu bir şekilde halletmeleri lazım. Borç tavanı krizini Amerikalıların bir şekilde halletmeleri lazım ama bir türlü anlaşamıyorlar. Biden ile McCarty görüşüyor, dönüyorlar anlaştık diyorlar, yok anlaşamadık diyorlar. Bu işi özellikle kaşıyor olabilirler. Geriye dönüp baktığımızda ise bu olay bir kaç kez yaşanmış ve altından da kalkılmış. Hem ABD hem de dünya zor bir süreçten geçiyor.

Ne demek borç tavanı limiti… Amerika’nın borçlarını ödeyememesi.. Koskoca ABD nasıl bu duruma düştü diyebilirsiniz ama bir şirket düşünün, vadesi gelmiş, senetler vermiş herkese, ben bu paraları ödeyeceğim diye, hiçbirini yapamıyor, senetleri ödeyemiyor, yanında çalışanların maaşları ödeyemiyor… Bu ABD gibi bir ülkenin başına geldiğini düşünün. Bugün sadece Amerika’nın dünyada başta Japonya, Çin gibi ülkelerde ABD bonosu var. Ben borçlarını ödeyemiyorum derse, bu bonoların ödenememe durumu bile var, bütün dünyayı krizin içine sokacak anlamı taşır, çok fazla işsizlik ve resesyon anlamı taşıyor…

Emekli maaşlarını ödeyememe durumuna bile gider bu durum…İflas demek iflas işte, tam iflas demeyelim de temerrüde düşer.. Bunların yaşanma ihtimali var, vakit kısaldıkça piyasa yavaş yavaş korkmaya başladı. Korku var diye mi tırmanmaya başladı, tahvillerde sert bir yükseliş var.. İki yıllıklarda 4,33 sert bir yükseliş var. On yıllıklar 3,70’lerde şu anda… Dolar endeksi 103,40 civarı… Buralardaki sert yükselişlerde haliyle piyasaları korkutuyor” diye uyarılarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı, seçim sonrasını işaret etti! Altını, doları olanlar o tahminleri: Güncel dolar kuru, altın fiyatları
Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı, seçim sonrasını işaret etti! Altını, doları olanlar o tahminleri: Güncel dolar kuru, altın fiyatları

Ekonomi

Altın uzmanı Hatice Kolçak uyardı, seçim sonrasını işaret etti! Altını, doları olanlar o tahminleri: Güncel dolar kuru, altın fiyatları

Herkes altın tahmini beklerken İslam Memiş şiddetle uyardı! Yeni planı yazdı, sözleri kafaları karıştırdı! Patlayabilir
Herkes altın tahmini beklerken İslam Memiş şiddetle uyardı! Yeni planı yazdı, sözleri kafaları karıştırdı! Patlayabilir

Ekonomi

Herkes altın tahmini beklerken İslam Memiş şiddetle uyardı! Yeni planı yazdı, sözleri kafaları karıştırdı! Patlayabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23