Dolar güne nasıl başladı? Dolar kuru: Kapalıçarşı'da dolar 21 TL! En yüksek seviyede, Bursalılar döviz kuyruğunda

Dolar kuru, TL karşısında zirve seviyeye ulaştı. Güne 19,89 seviyesinden giriş yapan dolar kuru, gün içinde 20,06 seviyesini gördü. Bursalılar ise Dolar kurunun en yüksek seviyesinde olduğu bu günlerde döviz bürolarının önüne akın etti.

DOLAR KURU TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Kur tarihte ilk kez 20 lirayı aşması sonrasında 20 TL sınırında işlem görüyor. Kur gün içinde 20,06'ya kadar yükseldi. Doların satış fiyatı Bursa'da döviz bürolarında öğleden sonra 21,40 seviyelerine kadar çıktı.

KİMİSİ ALIYOR, KİMİSİ DE BOZDURUYOR

Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2023 2. tur seçimlerine bir gün kala dolar kuru tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bursalı vatandaşlar döviz bürolarına akın etti. Dolar kurunun en yüksek seviyede olduğu günlerde vatandaşlar birikimlerini dolar kuruna yatırmayı tercih ederken kimisi de dövizini bozdurmak için kuyruğa girdi.

"ELİME GEÇEN PARAYI DEĞERLENDİRMEK İSTEDİM"

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Bir başka vatandaş ise, "Elime geçen nakit parayı döviz olarak değerlendirmek istedim. Seçimden sonra daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ACİL İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN BOZDURUYORUM"

Döviz bürosu önünde sıra bekleyen vatandaş, "Aslında bu dönemde bozdurmamak gerekiyor. Çünkü seçimden sonra daha da artacak gibi gözüküyor. Benim acil ihtiyacım olduğu için bozduruyorum" dedi.