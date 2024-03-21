Gram altın patladı gidiyor! Ünlü banka son altın tahminini duyurdu

Bankanın toplam emtia varlıkları portföyün yüzde 9'unu oluşturuyor ve petrol yerine bakıra yatırım yapıyor. Analistler, özellikle 2024 ABD Başkanlık seçimleri öncesinde jeopolitik gerilimler artmaya devam ederken altın yatırımcılarını sıcak tuttuklarını söyledi.

Altın, portföyün yalnızca küçük bir bölümünü temsil etse de banka, ABD hazine tahvilleri yerine koruyucu varlık olarak değerli metali ve nakdi tercih ettiğini söyledi.

Banka portföyünün yüzde 14'ünü nakit olarak tutmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, portföydeki en büyük ayarlamalardan birinde banka, ilk çeyrekte yüzde 10 olan 10 yıllık ABD Hazine tahvillerindeki varlığını yüzde 5'e düşürdü.

Analistler, "Gelen büyüme ve enflasyon verileri güçlü kalmaya devam ederken, ancak getirileri buradan anlamlı bir şekilde yükseltecek kadar güçlü değil, özellikle de Fed'in gevşeme eğiliminde olduğu bir zamanda, 10yT'nin aralığa bağlı olması, daha iyi bir giriş noktası beklerken daha fazla sabırlı olmayı öneriyor" dedi.

SocGen, merkez bankası talebinin piyasada sağlam bir zemin oluşturmasıyla altın fiyatlarının yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyor.

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"ETF talebinde kayda değer bir artış olmamasına rağmen altın yeni zirveler yapıyor. Bunun nedeni, merkez bankalarından gelen ve çeyrek başına yaklaşık 330 ton artmaya devam eden taleptir" diye yazdı analistler son raporlarında.

"Altın, dikdörtgen şeklindeki çok yıllı aralığının üst kısmının (2075 dolar) üzerine yerleşti; bu da yükseliş trendinin yeniden başladığını gösteriyor. Ayrıca Aralık ayında ulaşılan zirveyi de aştı" diye ekledi analistler. Çok yıllık konsolidasyondan kopuş, daha büyük bir yukarı yönlü olasılığa işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketin 2250 ve 2360 dolarlık projeksiyonlarda yer alan bir sonraki hedeflere doğru uzanması muhtemel. Dikdörtgen için hedef .460 dolar olarak belirlenmiştir. Dikdörtgenin üst sınırı olan 2075 dolar kısa vadeli destektir"