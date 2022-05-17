Gram altın patladı gidiyor! Durdurulamıyor
Dolar kuru 16 liraya doğru ilerlerken dövizden desket bulan gram altın 930 liranın üzerine çıktı.
Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta son üç ayın dibini gören altın altın fiyatları bugün ibreyi yukarı yöne çevirdi. İşte 17 Mayıs Salı günü gram ve çeyrek altın fiyatları...
Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişiklikler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve buna göre alım-satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Günlerdir düşüş gösteren altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İşte piyasalardaki son durum...
GRAM ALTIN
Alış 932,66
Satış 932,79
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Alış 1.828,29
Satış 1.828,69
ÇEYREK ALTIN
Alış 1.511,00
Satış 1.529,00