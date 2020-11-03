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Ekonomi Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel
Ekonomi

Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel

Güncel altın fiyatları | Altın yatırımı yapanlar gram altının, çeyrek altının fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, 22 ayar bilezik ne kadar güncel? Gram altın fiyatı | Tam altın ne kadar oldu güncel.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:43:00 -
Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel

Canlı altın fiyatları | Koronavirüs salgınında yatırımcısının yüzünü güldüren en önemli yatırım aracı altın oldu. Vatandaşlar sık sık internette güncel altın fiyatlarını, gram altının ne kadara alınıp satıldığını araştırıyor. İşte, canlı altın fiyatları…

Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel

Altındaki yükseliş devam ediyor. 3 Kasım 2020 güncel rakamlarına göre çeyrek altının alışı 837,40 TL, satışı ise 844,30 TL. Gram altının alışı ise 516,82 TL, satışı 516,92 TL.

22 ayar bileziğin gramının alışı 467,00 TL, satışı 469,50 TL. Cumhuriyet altınının alışı 3.356,00 TL, satışı 3.370,90 TL

Canlı son dakika altın fiyatları

Canlı altın fiyatlarını ekonomi uygulamalarından öğrenmeniz mümkün. Bu uygulamaları Play Store ya da App Store’dan indirebilirsiniz.

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