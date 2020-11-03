Canlı altın fiyatları | Koronavirüs salgınında yatırımcısının yüzünü güldüren en önemli yatırım aracı altın oldu. Vatandaşlar sık sık internette güncel altın fiyatlarını, gram altının ne kadara alınıp satıldığını araştırıyor. İşte, canlı altın fiyatları…

Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel

Altındaki yükseliş devam ediyor. 3 Kasım 2020 güncel rakamlarına göre çeyrek altının alışı 837,40 TL, satışı ise 844,30 TL. Gram altının alışı ise 516,82 TL, satışı 516,92 TL.

22 ayar bileziğin gramının alışı 467,00 TL, satışı 469,50 TL. Cumhuriyet altınının alışı 3.356,00 TL, satışı 3.370,90 TL

Canlı son dakika altın fiyatları

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