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Ekonomi Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 26 Eylül Pazartesi:
Ekonomi

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 26 Eylül Pazartesi:

Çeyrek altın ne kadar? Yeni haftayla birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça satılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-26 11:36:00 -
Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 26 Eylül Pazartesi:

Pandemiyle birlikte altın fiyatları artış yaşandı. Ancak son zamanlarda altın fiyatları düşüşe geçti. Güncel altın fiyatları merak ediliyor.

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 26 Eylül Pazartesi:

Gram altın

Alış:       975,93 TL

Satış:     976,12 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.628,00 TL

Satış: 1.648,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.246,00 TL

Satış: 3.304,00 TL

Reşat altın

Alış: 6.524,47 TL

Satış: 6.604,95 TL

22 Ayar Bilezik

Alış: 911,57 TL

Satış: 919,42 TL

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