Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 26 Eylül Pazartesi:
Çeyrek altın ne kadar? Yeni haftayla birlikte pek çok kişi güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça satılıyor?
Pandemiyle birlikte altın fiyatları artış yaşandı. Ancak son zamanlarda altın fiyatları düşüşe geçti. Güncel altın fiyatları merak ediliyor.
Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 26 Eylül Pazartesi:
Gram altın
Alış: 975,93 TL
Satış: 976,12 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.628,00 TL
Satış: 1.648,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.246,00 TL
Satış: 3.304,00 TL
Reşat altın
Alış: 6.524,47 TL
Satış: 6.604,95 TL
22 Ayar Bilezik
Alış: 911,57 TL
Satış: 919,42 TL