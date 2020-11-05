Çeyrek altın ne kadar oldu son durum | Altın son birkaç aydır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. İşin uzmanları koronavirüs saygınında en önemli yatırım aracının altın olduğunu belirtiyor. Peki, güncel altın fiyatları nedir?

Gram altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Milyonlarca kişi güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Vatandaşlar çeyrek altınını, gram atının, 22 ayar bileziğin gramının ne kadar olduğunu merak ediyor. 5 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları şöyle:

ALIŞ SATIŞ

Gram altın 519,54 519,61

Çeyrek altın 842,70 851,90

Yarım altın 1.685,20 1.703,40

Cumhuriyet altını 3.370,30 3.393,90

22 ayar bilezik 473,00 476,00

Reşat altını 3.402,77 3.426,85

22 ayar gr 489,25 487,40

18 ayargr 198,84 230,80

14 ayar gr 290,37 337,03