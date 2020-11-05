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Ekonomi Gram altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar oldu?
Ekonomi

Gram altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Güncel altın fiyatları | Koronavirüs salgınında yatırımcısının yüzünü güldüren altının yükselişi sürüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? | Gram altın ne kadar oldu? | Güncel altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:10:00 -
Gram altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu son durum | Altın son birkaç aydır yatırımcısının yüzünü güldürüyor. İşin uzmanları koronavirüs saygınında en önemli yatırım aracının altın olduğunu belirtiyor. Peki, güncel altın fiyatları nedir?

Gram altın ne kadar? | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Milyonlarca kişi güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Vatandaşlar çeyrek altınını, gram atının, 22 ayar bileziğin gramının ne kadar olduğunu merak ediyor. 5 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları şöyle: 

                                            ALIŞ                       SATIŞ

Gram altın                           519,54                  519,61

Çeyrek altın                        842,70                  851,90

Yarım altın                          1.685,20               1.703,40

Cumhuriyet altını                3.370,30               3.393,90

22 ayar bilezik                   473,00                  476,00

Reşat altını                         3.402,77               3.426,85

22 ayar gr                            489,25                  487,40

18 ayargr                            198,84                  230,80

14 ayar gr                            290,37                  337,03

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