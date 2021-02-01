Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? 1 Şubat güncel altın fiyatlar
1 Şubat gram altın en kadar? Hızla artan gram altının fiyatı herkesi şaşırtıyor. Koronavirüs salgını başta olmak üzere ABD’deki başkanlık seçimi Merkez Bankası’nın faiz kararları gibi etkenler piyasada bir dalgalanmaya neden oldu. Bunun yanı sıra koronavirüs aşılarının devam etmesi altın ve dolar fiyatları her geçen gün hızlı bir şekilde değişiyor. Peki ama bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın ne kadar? 1 Şubat güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarının düşecek mi, çıkacak mı? sorusu merakla araştırılıyor. Altının ons fiyatındaki gerileme, büyük bir düşüş yaşanmasına sebep olsada, zaman zaman yükselişler gözleniyor. Gram altının bugünkü alış fiyatı 436,33 liradan işlem görüyor. Altına uzun dönem yatırım olarak görenler için iyi bir yatırım aracı olacağı uzmanlar tarafında söylenmekte. Altın fiyatları şu sıralar düşme eyliminde olsa da önümüzdeki dönemde yükselişe geçerek rekor kırması bekleniyor.
Altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
433,95
436,33
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
434,90
435,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.846,90
1.848,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
695,79
711,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.783,35
2.836,17
YARIM ALTIN FİYATI
1.387,32
1.422,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.783,35
2.836,17
ATA ALTIN FİYATI
2.892,42
2.967,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
238,01
287,06
%0,08
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
392,72
421,90
GREMSE ALTIN FİYATI
7.030,00
7.162,00
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,68
6,69
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
28,51
28,54