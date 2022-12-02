Gram altın ne kadar? 2 Aralık güncel altın fiyatları:
Gram altın önceki gün tarihi sevilere ulaştı. hal böyle olunca vatandaşlar 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından altın tarihi seviyelere yükseldi. Bu yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet'e konuştu. Memiş, "Altının ons fiyatı bin 800 dolar, gümüşün ons fiyatı 22,65 dolar seviyesine kadar yükselirken, altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında bin 81 lira, gümüşün gram fiyatı 13,77 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80 fiyatlandığı için gerçekleşmeye başladı. 8 aydır baskı altında kalan altın ve gümüş fiyatları, yeni rekorlarını test edeceğini bekliyorum" dedi.
Gram altın ne kadar? 2 Aralık güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 1.077,29 TL
Satış; 1.077,54 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.748,00 TL
Satış: 1.773,00 TL
Yarım altın
Alış:3.485,00 TL
Satış: 3.547,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.992,00 TL
Satış: 7.071,00 TL
Reşat altını
Alış: 7.024,47 TL
Satış: 7.103,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 981,22 TL
Satış: 989,83 TL