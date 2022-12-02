ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından altın tarihi seviyelere yükseldi. Bu yükselişin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet'e konuştu. Memiş, "Altının ons fiyatı bin 800 dolar, gümüşün ons fiyatı 22,65 dolar seviyesine kadar yükselirken, altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında bin 81 lira, gümüşün gram fiyatı 13,77 lira seviyesine kadar yükseldi. Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80 fiyatlandığı için gerçekleşmeye başladı. 8 aydır baskı altında kalan altın ve gümüş fiyatları, yeni rekorlarını test edeceğini bekliyorum" dedi.

Gram altın ne kadar? 2 Aralık güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 1.077,29 TL

Satış; 1.077,54 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.748,00 TL

Satış: 1.773,00 TL

Yarım altın

Alış:3.485,00 TL

Satış: 3.547,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.992,00 TL

Satış: 7.071,00 TL

Reşat altını

Alış: 7.024,47 TL

Satış: 7.103,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 981,22 TL

Satış: 989,83 TL