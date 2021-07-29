Gram altın kritik sınırda! İşte son rakamlar
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatı 500 lira sınırına yaklaşırken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında yeni güne başlangıç fiyatları ise şu şekilde..
Gram altın fiyatı bugün güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde değer kazandı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 819 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 3 bin 335 TL’den alıcı buluyor.
29 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 499,57
Satış: 501,64
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 450,64
Satış: 482,07
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.281,00
Satış: 3.331,00
ATA ALTIN
Alış: 3.278,00
Satış: 3.357,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.618,00
Satış: 1.651,00
TAM ALTIN
Alış: 3.166,46
Satış: 3.228,84
ÇEYREK ALTIN
Alış: 809,00
Satış: 826,00