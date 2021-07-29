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Ekonomi Gram altın kritik sınırda! İşte son rakamlar
Ekonomi

Gram altın kritik sınırda! İşte son rakamlar

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaş tarafından merak ediliyor. Gram altın fiyatı 500 lira sınırına yaklaşırken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında yeni güne başlangıç fiyatları ise şu şekilde..

Yeniakit Publisher
2021-07-29 10:38:00 - 2021-07-29 10:53:08
Gram altın kritik sınırda! İşte son rakamlar

Gram altın fiyatı bugün güne hafif bir düşüşle başlamasının ardından ilerleyen saatlerde değer kazandı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 819 TL’den, Cumhuriyet Altını ise 3 bin 335 TL’den alıcı buluyor.

29 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 499,57

Satış: 501,64

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 450,64

Satış: 482,07

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.281,00

Satış: 3.331,00

ATA ALTIN

Alış: 3.278,00

Satış: 3.357,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.618,00

Satış: 1.651,00

TAM ALTIN

Alış: 3.166,46

Satış: 3.228,84

ÇEYREK ALTIN

Alış: 809,00

Satış: 826,00

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