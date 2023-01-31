Gram altın için kararsız kalanlar dikkat! 1 gramı olanı bile ilgilendiriyor... İslam Memiş kesin tarihi verdi

Gram altın fiyatları Fed kararları öncesi güne düşüşle başladı. Altın yatırımı yapmak isteyenler fiyatları yakından takip ederken yarın açıklama yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmaları piyasalara yön verecek. Yatırımcı ise gelecek günlerde hangi adımları atması gerektiğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının çıkacağı seviyeleri açıklayarak uzun ve kısa vadeli yatırımlar için önemli uyarılarda bulundu.

Gram altın son yılların en büyük rekorlarını ardı ardına yaşarken Fed faiz kararları öncesinde haftaya zayıf başladı. Bin 177 TL seviyelerinden dönen gram fiyatı bin 151 seviyelerine kadar geriledi. Buna rağmen uluslararası analistler zayıf dolar görünümü ve Amerikan ekonomisindeki yavaşlama sinyallerinin verdiği destekle altının gelecek günlerde değer kazançların devam edeceğini ifade ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber ekranlarında altının gelecek günlerdeki fiyatlanmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

FED faizleri düşürecek mi?

Fed geçtiğimiz yıl boyunca sıkı para politikaları ile dolar endeksinin 155 seviyelerine kadar çıkmasına neden olurken değerli metal ve diğer para birimlerinin değer kaybına yol açtı. ABD enflasyon verileri Kasım ayında yüzde 7,1 olurken aralık ayında yüzde 6,5'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Gelen olumlu verilerin ardından Mart ayı ile beraber faiz artışlarına ara verileceği beklentisi ile piyasalar yeniden fiyatlandı. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz kararları ile altında bir süre daha dalgalanmaların yaşanacağı arkasından büyük artışları yaşanacağı öngörüsü kuvvetleniyor.

Asıl fiyatlanma Şubat'ta başlayacak

İslam Memiş ise Fed öncesi ve Fed sonrası dalgalanmaların devam edeceğini ifade eder “Bu düşüşlerin şubatın ortalarına kadar 1850 dolar seviyelerine kadar gerilmesini tahmin ediyorum. Dolar endeksi yeniden 102 seviyesine kadar yükseldi. Asıl fiyatlama özellikle şubat ayı itibari ile yaşanacak” dedi.

Ons altın için rekor tahmin

“Teknik olacak kısa vade için takip edeceğimiz seviye ons altında bin 880 bin 850 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Ancak orta ve uzun vadede yıllık bazda 2 bin 500 dolar seviyeleri ile alakalı öngörü devam ediyor. Yıllık bazda düşünen yatırımcı için bir alım fırsatı olarak düşünülebilir. Çünkü yine resesyon ve jeopolitik riskler gibi birçok etken emtia fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Amerika Merkez Bankası Fed’in Mart sonrasında yavaşlayacağı ve faiz artırımlarını biraz daha bekletmeye alması gibi etkenler altın gibi değerli metalleri pozitif yönde etkileyecek.”

Dolar için Haziran'da tablo değişebilir

“Ekonomi yönetimi genelde ne sert düşüşlere ne de sert yükselişlere müsaade etmeyecekleri söylemlerini kullanıyorlar. Dolayısıyla bu bantlar üzerinde devam edecek bir kur var karşımızda. Sabit yatay bir kur olmaya devam ediyor. Ancak Haziran’dan sonraki tablo biraz daha farklı olabilir. Bugünkü ekonomik koşullar ve tablo buna işaret ediyor. Haziran’dan sonra bir kur atağı bekliyorum. Enflasyonda kademeli düşüşlerin yaşanacağını ben tahmin ediyorum. Yüzde 40 civarında bir geri çekilme mümkün olabilir. Bu süreç yine devam edecek diye tahmin ediyorum. Ancak çarşı pazarda hissedilen enflasyon rakamlarını ayrı tutmak lazım. Buradaki rakamların düşmesi içinde yasal düzenleme ve kontrollerin biraz daha sıkılaşması bekleniyor."