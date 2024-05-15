Gram altın için beklenmedik yıl sonu tahmini!

Gram altın, ons altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. En çok da 2024'ün sonunda altın fiyatlarının durumu... Çünkü faiz indirimlerinin altın fiyatına etkisi son çeyrekte görülecek.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, ülkede dün açıklanan New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları endişeleri artırdı. Ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3'e çıktı. Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi.

YATIRIMCILAR POWELL’IN KONUŞMASINA ODAKLANDI

Analistler, hem enflasyon beklentilerindeki artışın hem de Fed yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugünkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Fed Başkanı Powell'ın saat 17.00’de yapacağı açıklamaların yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

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Bugün 15.30’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini bildirdi.

FED FAİZ İNDİRİMİ SONBAHARA KALDI

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Tüm bu gelişmeler öncesinde altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı 2.338 TL’den değerlenirken, yurt içinde gram altın fiyatı 2.580 TL’den, çeyrek altın fiyatı 4.095 TL’den ve Cumhuriyet altını da 16.684 TL’den satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Mynet'te yer alan habere göre, piyasa uzmanı Gökay Tuğsavrol, gram altın için yıl sonu beklentisini açıkladı. Ayrıca bugün açıklanacak ÜFE verisinin ardından piyasaların nasıl tepki vereceğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Piyasalarda sular duruldu diyebiliriz. Özellikle alım fırsatların kapıyı çalabileceği yatırımcıya söylüyorduk. Kademeli alış yapılırsa daha iyi olabileceğini söylüyorduk. Şu an bunun ekmeğini yiyen bir yatırımcının olduğunu görmekteyiz. ÜFE verisi için piyasa pozitif beklenti içerisinde. Pozitif gelebilecek veri sonrası bugün gram altında ufak ufak yükselişler görebileceğimize işaret ediyor. Kısa vadede altın al-sat yapmak isteyenler için fırsat veren yükseliş bunlar.

Ancak Temmuz ayından sonra altında çok daha farklı, 2.550-2600 dolar kademeli olarak görebileceğimiz ons altın beklentisi içerisindeyiz. Altının gram fiyatı için de 3000 lira gibi bir piyasa beklentisi içerisindeyiz. Sene sonuna doğru 3500-4000 bandı aralığında kalabilecek gram altın beklentimiz var.”

ALTIN FİYATLARI ABD ENFLASYONU SONRASI NE OLUR?

Bugün açıklanacak ABD Nisan ayı enflasyonu sonrasında ise beklentinin üzerinde gelebilecek TÜFE verisinin, Fed’in faiz indirim tarihini uzatabileceği ve altın fiyatlarında gerilemeye neden olabileceği ifade ediliyor.