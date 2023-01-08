Gram altın için 2023 tahmin: Rekor tazeleyecek mi? 8 Ocak Pazar 2023 canlı döviz kuru - Dolar ne kadar, euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Altın fiyatları yılın ilk haftasında ABD piyasalarının kapalı oluşuyla sakin seyretmişti. Yeni yıla 1.823 dolarlık bir seviyeyle başlayan ons altın fiyatı, Salı ve Çarşamba günlerinde büyük bir yükseliş kaydetmiş, 6.5 ayın zirvesini görmüştü.

Çarşamba gününde ise piyasaki tüm gözler ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yayımlanacak olan toplantı tutanaklarındaydı. Yayımlanan veriler altın fiyatını olumlu etkilerken piyasada gözler yeni haftaya çevrildi. Peki yeni yılın ikinci haftasında piyasaya dair bilinmesi gerekenler neler? Hangi kritik olaylar yaşandı?

FED’in Aralık ayında 50 baz puanlık artışa gideceğine dair toplantı tutanakları Çarşamba günü yayımlanmıştı. Ancak yine de her şey toplantıya bağlı. Yapılacak olan toplantı sonrasında verilen faiz kararı ise yine altın, kripto, dolar ve diğer emtialar üzerinde etkili olacak.

Finansal koşulların ‘gereğinden fazla’ gevşemesi durumunda fiyat istikrarını sağlama çabalarının zarar göreceği uyarısı tutanaklarda yer aldı. Bu da bizlere ‘şahin’ görünümün geri gelebileceği ve enflasyonu durdurmak için daha sert faiz artışları yapılabileceğini anlatıyor. Yeni haftada ise açıklanacak olan faiz kararına yönelik yeni ipuçlarının ortaya çıkması bekleniyor.

Tarım Dışı İstihdam Beklentiyi Aştı

Cuma akşam saatlerinde açıklanan ABD iş gücü istatistikleri, altın fiyatlarına yaradı. ABD tarım dışı istihdam verisi Aralık ayında 223 bin artış gösterdi. Piyasanın beklentisi ise 200 bin artış olması yönündeydi.

İşsizlik oranı, yine Aralık ayı için %3.6’dan %3.5’e düştü. Beklenti ise işsizlik oranının aynı kalacağı yönündeydi.

ABD Verileri ve Altın Fiyatının Tepkisi

İşsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verilerinin pozitif artışlarıyla birlikte altın piyasası da yükselişe geçti. Cuma gününe 1.833 dolar seviyesinde başlangıç yapan ons fiyatı, verilerden sonra 1.869 dolara kadar yükseldi.

Haftayı 1.866 dolardan kapatan ons altın, haftalık grafikte %2’den fazla değer kazanmış oldu.

Ons Altın Rekor Tazeledi

Çarşamba günü 1.865 doları gören ons altın, böylelikle son 6.5 ayın zirvesini test etmeyi başardı. Perşembe günü düşüş kaydeden ons altın, gerileyerek 1.825 doları görse de ABD tarım dışı istihdam verileri sonrasında yükselişe geçti.

Yılın İlk Fed Toplantısı Ne Zaman?

FED 2023 yılının ilk toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek. 1 Şubat akşamı faiz kararını duyurduktan sonra da toplantıya dair FED Başkanı Jerome Powell açıklama yapacak.

8 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,70 (Alış) - 18,71 (Satış)

EURO: 19,82 (Alış) - 20,01 (Satış)

STERLİN: 22,56 (Alış) - 22,67 (Satış)

1 DOLAR = 18,70 TL

8 Ocak Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.122,78

Gram altın satış: 1.122,87

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.851,00

Çeyrek altın satış: 1.879,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.691,00

Yarım altın satış: 3.758,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.411,00

Tam altın satış: 7.488,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.588,00

Cumhuriyet altını satış: 7.703,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.623,00

Ata altın satış: 7.688,00

Piyasa Beklentisi Ne?

Her toplantıda olduğu gibi altın fiyatlarını hareketlendirmesi beklenen faiz kararına dair şimdilik beklenti 25 baz puanlık bir artış yönünde. Anketlere göre Şubat ayı faiz kararında %70’lik kesim 25 baz puanlık artış beklerken, %30’luk kesim 50 baz puanlık artış bekliyor.

ekor Üstüne Rekor Yine Gram Altında

Haftaya 1.096 TL seviyesinde başladıktan sonra Çarşamba günü 1.124 TL’ye kadar yükselen gram altın fiyatı, rekorunu tazelemişti. Cuma günü ise sert yükselişin etkisiyle birlikte rekor serisini sürdürdü.

Cuma gününe 1.105 TL’lik etkileyici bir seviyede başlangıç yapan gram altın, 1.127 TL’yi gördü. Ayrıca haftayı da 1.122 TL’den kapattı. Haftalık olarak da aynı ons altın gibi %2’den fazla artış kaydetmiş oldu.

İslam Memiş Neler Demişti?

Daha önce yaptığı açıklamalar ve canlı yayın bağlantılarında konuşan para piyasası ve altın uzmanı İslam Memiş, ons desteğinin olmadığını söylemişti. O dönemlerde İslam Memiş ‘ons altın oyunda değil’ diyerek, gram altının yükselip, ons altının sakin seyretmesi nedeniyle gereken desteği sağlanamadığına atıfta bulunuyordu.

Daha sonra yaptığı tahminlerde ise 2023’ün altın yılı olacağını, yeni yılda gram altın fiyatında 1.200, 1.350, 1.400 TL’lik seviyelerin geleceğini söylemişti. Açıklamalarında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Ons altın yine 2023 yılında 2 bin dolar seviyesi üzerinde rakamlar 2 bin 200 dolar, 2 bin 300 dolar seviyelerini görecek. Gram altın TL fiyatında 1.450 lira rakamları yine beklemeye devam edeceğim. 1.105 lira seviyesine kadar bugün yükselmişti hatta dün 1.150 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı gram altın TL fiyatı. Gram altın şu an 1094 TL’den işlem görüyor. Ama o beklediğimiz seviyelerden çok uzağız. Yıllık olarak getiriye baktığımızda yatırımcısı uzun vadeli bir yatırımcı gramında 319 lira kazanmış oldu. Bu da iyi bir getiri sağlamış oldu. Ama yılın ilk ayı itibari ile özellikle Ocak ayından itibaren yukarı yönlü bir hareketlilik beklentisi olduğu söyleyebilirim.